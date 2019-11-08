Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 73’üncü dakikada penaltıdan Visca ve 84 ile 87’nci dakikalarda Crivelli attı.