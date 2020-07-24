Başakşehir'den Kenan Karaman hamlesi
Galatasaray, Kenan Karaman için istenen 2 milyon Euro bonservisi yüksek bulunca geri adım attı. Başakşehir imzaya daha da yaklaştı...
24 Temmuz 2020, Cuma 08:56 Son Güncelleme:
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Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da gurbetçi takviyesine karar verildi ve ilk görüşme Kenan Karaman'la yapıldı.
F.Düsseldorf'la Almanya'da küme düşme üzüntüsü yaşayan Kenan'ın sözleşmesinde "2 milyon Euro'ya serbest kalır'' maddesi bulunuyor.
Sarıkırmızılı yönetim, 2 milyon Euro'luk bonservisi yüksek buldu ve görüşme medyaya yansıyınca da transferden çekildi.
Kenan için Başakşehir'in devreye girdiği ve 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Sabah
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