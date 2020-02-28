Başakşehir'in rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki temsilcimiz Başakşehir'in belli rakibi oldu.
28 Şubat 2020, Cuma 15:25 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 3-1'in rövanşında 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertli temsilcimiz son 16 turunda ile Kopenhag karşılaşacak.
Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş maçları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer eşleşmeler:
Başakşehir-Kopenhag
Olympiakos-Wolves
Rangers-Leverkusen
Wolfsburg-Shakhtar
Inter-Getafe
Sevilla-Roma
Frankfurt/Salzburg-Basel
LASK-Manchester United