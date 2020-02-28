UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 3-1'in rövanşında 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertli temsilcimiz son 16 turunda ile Kopenhag karşılaşacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş maçları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer eşleşmeler:

Başakşehir-Kopenhag

Olympiakos-Wolves

Rangers-Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar

Inter-Getafe

Sevilla-Roma

Frankfurt/Salzburg-Basel

LASK-Manchester United











