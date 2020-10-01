Futbol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Futbol

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

01 Ekim 2020, Perşembe 19:22 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk grup maçları 20 Ekim’de oynanacak. Final ise 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu

  • Bayern Münih
  • Atletico Madrid
  • FC Salzburg
  • Lokomotiv Moskova

B Grubu

  • Real Madrid
  • Shakhtar Donetsk
  • Inter
  • Mönchengladbach

C Grubu

  • FC Porto
  • Manchester City
  • Olympiakos
  • Marsilya

D Grubu

  • Liverpool
  • Ajax
  • Atalanta
  • Midtjylland

E Grubu

  • Sevilla
  • Chelsea
  • Krasnodar
  • Rennes

F Grubu

  • Zenit
  • Borussia Dortmund
  • Lazio
  • Club Brugge

G Grubu

  • Juventus
  • Barcelona
  • Dinamo Kiev
  • Ferençvaroş

H Grubu

  • Paris Saint-Germain
  • Manchester United
  • RB Leipzig
  • Başakşehir

İHA

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