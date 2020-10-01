Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
01 Ekim 2020, Perşembe 19:22 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk grup maçları 20 Ekim’de oynanacak. Final ise 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:
A Grubu
- Bayern Münih
- Atletico Madrid
- FC Salzburg
- Lokomotiv Moskova
B Grubu
- Real Madrid
- Shakhtar Donetsk
- Inter
- Mönchengladbach
C Grubu
- FC Porto
- Manchester City
- Olympiakos
- Marsilya
D Grubu
- Liverpool
- Ajax
- Atalanta
- Midtjylland
E Grubu
- Sevilla
- Chelsea
- Krasnodar
- Rennes
F Grubu
- Zenit
- Borussia Dortmund
- Lazio
- Club Brugge
G Grubu
- Juventus
- Barcelona
- Dinamo Kiev
- Ferençvaroş
H Grubu
- Paris Saint-Germain
- Manchester United
- RB Leipzig
- Başakşehir
İHA
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