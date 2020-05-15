Ekonomi BDDK'dan 15 bankaya ceza

BDDK'dan 15 bankaya ceza

Ekonomi

BDDK'dan 15 bankaya ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

15 Mayıs 2020, Cuma 14:36 Son Güncelleme:
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BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

 Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148’inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.

AA


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