Bebeğinizle tatilde hayatınızı kolaylaştırın
Mayo bezi bu yaz da hem bebeklerin hem de ebeveynlerin en büyük yardımcısı olacak
Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları da başladı. Özellikle bebekli aileler, tatil keyfini doyasıya yaşamak için hayatlarını kolaylaştıracak pratik ürünlere yönelmiş durumda.
Türkiye’nin ilk mayo bezi Huggies Little Swimmers, sıcak yaz günlerinde bebekleriyle birlikte havuz ve denizin keyfini çıkarmak isteyen ebeveynler için özel olarak geliştirildi.
Huggies Little Swimmers ayrıca özel emici iç yüzeyi ve koruyucu bariyerleri ile havuz ve denizde meydana gelebilecek ufak kazaları önleyerek bebekler için güvenli bir kullanım sağlıyor, anne ve babaların kurtarıcısı oluyor.
Türkiye’nin ilk mayo bezi Huggies Little Swimmers, sıcak yaz günlerinde bebekleriyle birlikte havuz ve denizin keyfini çıkarmak isteyen ebeveynler için özel olarak geliştirildi.
DAHA KEYİFLİ DAHA ÖZGÜRHuggies Little Swimmers, içeriğinde bulunan özel emici tanecikler sayesinde suya girdiğinde normal bebek bezleri gibi şişmiyor ve esnek bel bölgesi ile bebeklere suda rahat hareket etme özgürlüğü sunuyor. Külot şeklinde kolayca giyilebilen mayo bebek bezi, istendiği zaman kenarlarındaki cırtlardan çıkartılabiliyor
Huggies Little Swimmers ayrıca özel emici iç yüzeyi ve koruyucu bariyerleri ile havuz ve denizde meydana gelebilecek ufak kazaları önleyerek bebekler için güvenli bir kullanım sağlıyor, anne ve babaların kurtarıcısı oluyor.