Bebeğinizle tatilde hayatınızı kolaylaştırın

DAHA KEYİFLİ DAHA ÖZGÜR

EĞLENCEYE DORY VE NEMO EŞLİK EDİYOR

Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları da başladı. Özellikle bebekli aileler, tatil keyfini doyasıya yaşamak için hayatlarını kolaylaştıracak pratik ürünlere yönelmiş durumda.Türkiye’nin ilk mayo bezi, sıcak yaz günlerinde bebekleriyle birlikte havuz ve denizin keyfini çıkarmak isteyen ebeveynler için özel olarak geliştirildi.Huggies Little Swimmers,içeriğinde bulunan özel emici tanecikler sayesinde suya girdiğinde normal bebek bezleri gibi şişmiyor ve esnek bel bölgesi ile bebeklere suda rahat hareket etme özgürlüğü sunuyor. Külot şeklinde kolayca giyilebilen mayo bebek bezi, istendiği zaman kenarlarındaki cırtlardan çıkartılabiliyorHuggies Little Swimmers ayrıca özel emici iç yüzeyi ve koruyucu bariyerleri ile havuz ve denizde meydana gelebilecek ufak kazaları önleyerek bebekler için güvenli bir kullanım sağlıyor, anne ve babaların kurtarıcısı oluyor.İki farklı beden seçeneği ile her kiloda bebeğe uyum sağlayabilen Huggies Little Swimmers, üzerinde bulunan Disney’in Dory ve Nemo karakterleri ile minik yüzücülerin suda güvenli ve eğlenceli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Böylelikle bebekler ve aileleri güvenle sudaki eğlencelerine odaklanabiliyor.