Bebek çantasında olması gerekenler

Ebeveynler artık son yıllarda bebek çantasını eksiksiz şekilde ve doğumdan önce hazırlıyor. Hem bebeğin hem de annenin ihtiyacı olan ürünler, kolay taşınabilir ve her an elinin altında olan özel çantalar eşliğinde doldurulmaktadır. O yüzden ihtiyaçlar konusunda hem bebek hem de anne için çanta ayrı ayrı ele alınmalıdır. Bebek çantasında olması gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

- Bebek bezi

- Temizleme bakım mendili, diğer adıyla ıslak mendil

- Pişik kremi

- Bebeğin terlemesine karşı sırtına koymak için pamuklu bez

- Mevsime bağlı olarak bere ve şapka ile beraber yedek çorap

- Yedek kıyafet

- Üşüme ihtimali göz önünde bulundurularak yelek

- Mama önlüğü

- İnce bir tasarıma sahip battaniye

- Devam sütü ya da ihtiyaca bağlı olarak biberon

- Emzik

- Çocuğun oyalanması için oyuncak

- Bebek telsizi

- Eğer konulabilirse yedek ateş ölçer

Hem gebelik döneminde hem de doğum sonrası yukarıda verilenler mutlaka bebek çantası içerisinde yer almalıdır. Böylece bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm ürünler ve eşyalar, güvenli ve sağlıklı şekilde temin edilebilir.

Okul için çocuk çantasında olması gerekenler listesi

Sadece bebekler değil aynı zamanda okul için çocuk çantasında olması gerekenler öne çıkıyor. Çok küçük yaşlarda okula başlayan çocukların, günlük ihtiyacını karşılayacak sağlıklı ürünler mutlaka çanta içerisinde yer almalıdır. Bu ürünleri şu şekilde saymak mümkün;

- Peçete ıslak mendil ya da yara bandı gibi hijyenik ürünler

- Yedek çorap

- Saç fırçası ve toka gibi ürünler

- Diş fırçası ile diş macunu

- Bozuk para cüzdanı

- Ders programı

- Atıştırmalıklar

- Defter ve kitap ile beraber diğer kırtasiye ürünleri

Gün içerisinde okulda rahatça zamanı geçirebilmek için, mutlaka yukarıda verilmiş olan ihtiyaçlar, hazırlanmış olan çanta içerisinde yer almalıdır.

Hastane için bebek çantasında olması gerekenler listesi

Vaktinde ve özenle hazırlanan hastane için çocuk çantası, doğum öncesi ihtiyacı olan tüm unsurların yanında olmasına imkan verir. Özellikle hamileliğin 32. haftasında, yani 8. ay gibi dönemlerde hastane çantası hazırlanmalıdır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken ve hastane için çocuk çantasına yerleştirilecek ürünler bulunuyor.

- Hastane çıkışı kıyafetleri

- Bebek bezi

- 2 adet battaniye

- Islak mendil ya da pamuk

- Banyo havlusu

- Banyo losyonu ile pişik kremi

- Araba koltuğu

Mutlaka hastane çantası içerisinde bulunması gereken temel hususlar yukarıdaki gibi yer almalıdır.

Böylece ihtiyaç duyulan tüm ürünler hazır bir şekilde anne adayının ya da doğum yapmış kişinin yanında durur.

Hastane başta olmak üzere birçok farklı yer için bebek çantası hazırlanırken, anne adına da hazırlanacak çanta büyük öneme sahiptir. Zira sadece bebek değil aynı zamanda annenin de temel ihtiyaçları söz konusudur. Bu doğrultuda kişisel ürünler olarak cep telefonu, güneş gözlüğü, anahtar, cüzdan, göğüs ucu kremi, göğüs ucu pedi, emzirme yastığı gibi ürünler ön plana çıkıyor.





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