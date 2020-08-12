Bebek giyim markası Mama Latte Bonnet teklifleri beklemeye aldı

Ahsen Erçetin, Türk stili bebek elbisesinde, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını açıkladı. Ahsen Erçetin “Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesinden yoğun çalışma teklifleri var. Ancak pandemi nedeniyle bir süre anlaşmaları beklemeye aldık. Yakın zamanda gelen teklifleri yeniden değerlendirmeyi hedefliyoruz. Corona virüs döneminden önce Türkiye’de üretimini yaptığımız bebek elbiselerini başta Çin olmak üzere Dünya’da birçok ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Ancak korona virüs sürecinde zorunlu olarak siparişleri durdurduk. Bundan sonraki süreçte önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı olacaktır” dedi.

"Önceliğimiz, bebeklerin sağlığı"

Ahsen Erçetin “Ürettiğimiz elbiselerde önceliğimiz, bebeklerin sağlığıdır. Elbiselerimiz, organik iplik ve boyalardan üretiliyor. Özellikle korona virüs nedeniyle yaşadığımız zor günlerden sonra önceliğimizin her zaman sağlık olması gerektiğini bir kez daha anladık. Biz de bebeklerin sağlığını önemsiyor ve sağlık sertifikalı ürünler üretiyoruz” dedi.

Erçetin, kız çocukları için özel ürettikleri elbiselerinde, “Geçmişin izlerini taşıyan tasarımlarımıza, modern çizgiler ekleyerek günümüze uyarlıyoruz. Müşterilerimizin ilgisi ve geri bildirimleri bizi çok mutlu ediyor. Tasarımlarımızla Türk stili bebek elbiselerini dünyaya tanıtmaya devam etmek ve bunun yanında kalitemizden ödün vermemek hedefimiz. Salgın döneminde yeni projelerin hazırlık ve tasarımlarını gerçekleştirdim. Hedefimiz yeni projeler ile Mama Latte Bonnet markası ile dünyada ülkemizi temsil etmek” dedi.