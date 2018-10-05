Bebekler için en değerli besin kaynağı: Anne sütü

Bir mucize olarak nitelendirilen anne sütünün bebeklere sayısız faydası var. Emzirmek aynı zamanda annelerin sağlığında da önemli rol oynuyor. Anneler ve bebeklerine kolaylık sağlayan ürünleriyle her zaman onların yanında olan Wee Baby, “Annelere Özel” ürün kategorisine eklediği yeni Desenli Şarjlı Göğüs Pompası’yla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkan sağlıyor.

Şık tasarımlı şarjlı göğüs pompası

Avuç içine sığabilen, küçük ve hafif motoruyla da tek elle kolaylıkla kumanda edilebilen yeni göğüs pompasının en önemli özelliği şarj edilerek kullanılıyor olması. Wee Baby’nin şık tasarımıyla da muadillerinden farklılaşan göğüs pompasının, vakum seviyesini ve sağım modunu parmak ucuyla ayarlayabileceğiniz 3 boyutlu tuşu da bulunuyor. Taşıdığı özelliklerle sosyal yaşamlarında annelere kolaylık sağlayan ürünün 5 farklı masaj modu bulunuyor. Masaj destekli göğüs yastığıyla kolay süt salınımı sağlayan göğüs pompası, süper sessiz, fısıltı ses düzeyinde çalışan 9 kademedeki farklı güç seviyelerinde de vakum gücü sunuyor ve sağım sırasında ile bebeğin emme ritmini taklit ediyor. Uyarı ve sağım modunda farklı vakum seviyelerinin ayarlanabilmesi anneye sağımını kişiselleştirebilme imkanı veriyor. Dijital göstergeli ekranı ve 3 boyutlu tuşu ise pratik kullanım sağlıyor.