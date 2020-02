Bebeklerde ek gıdaya geçiş ve katı gıdalara başlanması, bebeğin beslenmesi açısından önemlidir. Besinlerin seçilmesi, uygun olarak hazırlanması ve bebeğe yedirilmesi bebek beslenmesinde kritik hataların yapılmasına neden olabiliyor. Ezilerek verilen gıdalar, katı gıdaların verilmesinin geciktirilmesi, ek gıdaların besleyici değeri gibi faktörler bebeğin gelişimi üzerinde etkilidir. Peki, Bebeklerde ek gıda hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Bebeklerde ek gıdalar nasıl hazırlanmalı? Bebekler nasıl beslenmeli? Bebeklerde ek gıdaya geçişte hangi besinler önemli? İşte bebek beslenmesi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Bebeklerde ek gıda hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

• Hem bebeğin hem de annenin yemekten önce ellerinin yıkanması,

• Gıdaların temizliği,

• Hazırlanan gıdaların kısa sürede tüketilmesi,

• Kalan kısmın ağzının kapatılarak buzdolabında saklanması,

• Temiz tabak-çatal-kaşık-bardak kullanılması,

• Biberon kullanmaktan kaçınılması gerekir.

Bebeklerde ek gıdalar nasıl hazırlanmalı?

Ek gıda olarak verilecek gıdanın, miktarı ve öğün sayısı da çocuğun yaşına göre değişiklik göstermektedir. Bebeklerin mide kapasitesi 200 ml (1 su bardağı) kadardır. Başlangıçta 6-8 aylık bebeklere 2-3 ana, 1-2 ara öğün verilirken, 9. aydan sonra 3-4 ana, 1-2 ara öğün uygundur. Gıdaların kıvamı da giderek artırılmalıdır.

Bebeğe, yaşına uygun olmayan kıvamda besin sunulması beslenme yetersizliği ya da obeziteye neden olabilir. 6-8 aylık bebeklere, gıdaların ezilerek veya rendelenerek verilmesi uygunken, 8. aydan itibaren bebeklerin eline yiyecekler verilebilir.

Katı gıdaları geciktirmeyin, beslenme sorunlarına neden oluyor

Her ne kadar ezilerek verilen gıdaların yedirilmesi daha kolay olsa da parçacıklı katı gıdaların verilmesinin 10. aydan daha sonraya kalması, ileride beslenme sorunlarına zemin hazırlayacaktır. 12. aydan itibaren bebek aile sofrasından beslenebilir.

Bebeklerde ek gıdaya geçişte hangi besinler önemli?

Altıncı aydan sonra tek başına anne sütü, bebeğin özellikle demir, çinko, vitamin A ve enerji ihtiyacını karşılayamaz. Bebeklerin mide kapasitelerinin de küçük olduğu göz önünde bulundurulursa bebeklere verilecek ek gıdaların besleyici değeri de yüksek olmalıdır. Bu nedenle ilk alıştırma döneminden sonra bebeklere, farklı besin gruplarını içeren karışım gıdaların (sebze çorbası, dolma vb.) verilmesi yararlıdır. Bu gıdaların hazırlanmasında sıvı yağ kullanılmalıdır. Her gün et, tavuk, balık, yumurta ve baklagil grubundan en az biri tüketilmelidir. A vitamininden zengin sebze ve meyve de (havuç, kayısı, ıspanak vb.) her gün tüketilmelidir. Bebeğin anne sütüne devam etmesi önerilen bu dönemde, inek sütü yerine mayalanmış süt ürünlerinin (peynir, yoğurt) tüketilmesi hem enfeksiyon riskini azaltacak hem de kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır. Çocuklara ya meyvenin kendisi ya da taze sıkılmış meyve suyu verilmelidir. Çocukların besin tüketimi günden güne değişiklik gösterebilir. Önemli olan çocuğun bir haftalık tüketiminin dengeli ve büyümesinin yeterli olmasıdır.

Bebekler nasıl beslenmeli? Bebeğin beslenmesi sırasında dikkat edilecekler

• Bebeği dik ve yüzü karşıya bakacak şekilde oturtun,

• Bebeğin direk karşısında oturun ve göz teması kurun,

• Bebeği beslemeden önce yiyeceğe ilgi göstermesini bekleyin,

• İlgili olun (küçük bebeklere yedirin, daha büyük çocukların yanında olun) fakat aşırı ısrarcı olmayın,

• Onunla yumuşak ve destekleyici bir ses tonu ile konuşun,

• Eğer bebek ilgisini çabuk kaybediyorsa, konuşma, davranışlar ve çevre ile onu aşırı uyarmayın,

• Bebeğin yiyeceklere dokunmasına ve kendi kendine yemesine izin verin,

• Yeme hızını bebeğin belirlemesine izin verin,

• Bebeğin yiyecek seçimine saygı gösterin, eğer bebek bir gıdayı reddederse, bunun yerine geçebilecek diğer gıdaları deneyin ya da aynı gıdayı daha farklı lezzet, içerik ve şekilde sunun,

• Bebeğin istediği kadar yemesine ve doyduğu zaman yemeği bırakmasına izin verin,

• Beslenme öğünlerinin aynı zamanda öğrenme ve sevgi öğünleri de olduğunu hatırlayın