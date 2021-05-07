Bebeklerde dil bağı nasıl anlaşılır?

Bebeklerde ya da çocuklarda beslenme, yutma ve konuşma sorunları oluşturabilir. Halk arasında dil bağı olarak bilinen ankiloglossi doğuştan gelen bir sorundur. Ankiloglossi (dil bağı) dilin alt veya orta kısmında bulunan ve dili ağız tabanına bağlayan kısmının normalden kısa olması durumudur.

Belirtileri nelerdir?

Dil bağının belirti ve semptomları şunları içerir. Dili üst dişlere kaldırmada veya dili bir yandan diğer yana hareket ettirmede zorluk yaşanabilir. Alt ön dişlerin ötesine dilin dışarı çıkması sorun yaratabilir. Dil takılı kaldığında çentikli veya kalp şeklinde görünebilir. Dil bağı, bebeğin ağız gelişiminin yanı sıra yeme, konuşma ve yutma şeklini de etkileyebilir.

Emzirme sorunlarına neden olabilir. Emzirme, bebeğin emerken dilini alt diş etinin üzerinde tutmasını gerektirir. Dili hareket ettiremiyor veya doğru pozisyonda tutamıyorsa, bebek meme ucunu emmek yerine çiğneyebilir. Bu, ciddi meme ağrısına neden olabilir ve bebeğin anne sütü alma yeteneğini engelleyebilir. Sonuçta, yetersiz emzirme yetersiz beslenmeye ve gelişememeye neden olabilir.

Konuşma zorluklarına yol açabilir. Dil bağı, "t", "d", "z" "s," "th," "r" ve "l" gibi belirli sesleri çıkarma yeteneğini engelleyebilir.

Kötü ağız hijyenine neden olabilir. Daha büyük bir çocuk veya yetişkin için dil bağı, yiyecek artıklarının dişlerden temizlenmesini zorlaştırabilir. Bu, diş çürümesine ve diş etlerinin iltihaplanmasına (diş eti iltihabı) katkıda bulunabilir. Dil bağı ayrıca iki alt ön diş arasında bir boşluk veya boşluk oluşmasına da yol açabilir.

Diğer sözlü etkinliklerle ilgili zorluklar yaşanabilir. Dil bağı, dondurma külahı yalama, dudakları yalama, öpme veya üflemeli çalgı çalma gibi faaliyetlere müdahale edebilir.

Nedenleri nelerdir?

Genel olarak lingual frenulum doğumdan önce ayrılır ve dilin serbestçe hareket etmesine izin verir. Dil bağı ile lingual frenulum dilin altına bağlı kalır. Bunun neden olduğu büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, bazı dil bağı vakaları belirli genetik faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Dil bağı herkesi etkileyebilse de, erkeklerde kızlardan daha yaygındır.

Teşhis ve tedavisi nasıldır?

Dil bağı tipik olarak fiziksel bir muayene sırasında teşhis edilir. Bebekler için, doktor, dilin görünüşünün ve hareket kabiliyetinin çeşitli yönlerini değerlendirmek için bir tarama aracı kullanabilir.

Lingual frenulum zamanla gevşeyerek dil bağını çözebilir. Diğer durumlarda, dil bağı problem yaratmadan devam eder. Dil bağı sorunlara neden oluyorsa, bebekler, çocuklar veya yetişkinler için dil bağı cerrahi tedavisi gerekebilir. Cerrahi prosedürler arasında frenotomi veya frenüloplasti bulunur.

Frenotomi, dil bağı ve lingual frenulumun serbest bırakılması işlemidir. Frenotomi adı verilen basit bir cerrahi prosedür, hastane kreşinde veya doktor muayenehanesinde anestezi ile veya anestezisiz yapılabilir.

Ek onarım gerekiyorsa veya lingual frenulum frenotomi için çok kalınsa, frenuloplasti olarak bilinen daha kapsamlı bir prosedür önerilebilir. Frenuloplasti genel anestezi altında cerrahi aletlerle yapılır. Frenulum serbest bırakıldıktan sonra, yara genellikle dil iyileştikçe kendi kendine emilen dikişlerle kapatılır.

Frenuloplastiden sonra, dil hareketini arttırmak ve yara izi oluşma olasılığını azaltmak için dil egzersizleri önerilebilir.



