Bebeklerde dil gelişimi oldukça önemlidir. Özelikle bebekler yeni doğdukları andan itibaren ana dillerini öğrenmeye başlarlar. Yeni doğan bebekler doğdukları andan itibaren çevrelerindeki seslere duyarlı olurlar. Bu şekilde bebekler kendi ana dillerini de rahat bir şekilde öğrenebilirler. Bebekler ilk süreçte seslere karşılık bedensel hareketleri ile tepkiler vermeye başlarlar. Sonrasında ise kendilerine özgü sesler çıkarmaya başlarlar. Yeni doğan bebekler bu şekilde çevreleri ile iletişim kurabilirler.

Dil gelişimi evreleri nelerdir?

Bebeklerde dil gelişiminin bazı evreleri vardır. Bunlar dikkate alındığında bebeklerdeki dil gelişimi de doğru bir şekilde takip edilmelidir. Bebekler yeni doğdukları andan itibaren insan sesine duyarlı olurlar. Böylece kendi ana dillerini de öğrenmeye başlarlar. Bebekler sonrasında ise kendilerine özel evrensel sesler oluştururlar. Bu bebekler bir aylık oldukları andan itibaren kendilerine özgü sesler çıkarırlar. 2-3- Aylık olan bebekler kendi anadillerinde sesler çıkarırlar. Bunu duyma yetisi olmayan bebekler dahi çıkarabilir. Ayrıca altı aydan sonrasında ise sağır bebeklerde çıkarılan sesler azalır.

Bebekler için dil gelişimi dönemleri

Bebekler altı aylık olduktan sonra hecelemeler ile birlikte konuşmaya da başlarlar. Dile yatkınlığı bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir. O yüzden dil gelişimi sırasında yetişkinlerin doğru yönlendirmeleri de gerekir. 6 aylık bebeklerde heceleme evresi olur. Bebeklerde 8 aydan sonra dil imitasyonları oluşarak agulamalar da başlar. 10 ile 12 ay arasındaki çocuklarda agulamalardan sonra gerçek dile geçişleri olur. Bebekler bir yaşına girdikten sonra ise tek kelimelik cümleler kurmaya başlarlar.

Bebekler yaşına girdikten sonra dil gelişimi nasıl olur?

Bebekler bir yaşında tek kelimelik hecelemelere başlarlar. Sonrasında ise 2 ve 3 yaş arasında ilk gramer evresi başlar. Bu evrede bebeklerde kelime haznesi artar. 3 ve 6 Yaş arası çocuklar dil gramerini de anlar ve hızlı bir şekilde gramer yapısını öğrenirler. Çocuklar bu şekilde daha çok cümle kurmaya başlarlar. Aynı zamanda çocuklar cümle içinde isim, fiil ve sıfat gibi ögeleri de rahat bir şekilde kullanabilirler.

Çocuklar ise 5-10 yaş arası dönemde karışık gramer yapısını da rahat bir şekilde öğrenirler. Bu şekilde detaylı bir cümle kurma aşamaları gerçekleşebilir.

Bebeklerde kelime bilme sayısının yaşlara göre dağılımı nasıl olmalı?

Bebeklerin doğdukları andan itibaren dil gelişimleri çok önemlidir. Bunun yanı sıra yaşlara göre bebekler büyüdükçe bildikleri kelime sayısı da artar. Bebekler 10. ayda tek kelime öğrenirler. 1 yaşına gelen bebekler ise ortalama 13 kelime bilirler. 1 yaş 9 aylık dönemde ise bebeklerin bildiği ortalama kelime sayısı 118 olabilir. 2 Yaşına gelen çocuklarda ise 200 ve 300 kelime öğrenilmiş olur. Ayrıca 3 yaş giren çocuklar ortalama 900 kelime bilirler. Aynı zamanda 5 yaşına giren çocuklar ise 2000 kelime öğrenebilirler. Bu şekilde çocuklar büyüdükçe kelime bilgileri de hızla artar.

Bebeklerde dil gelişimini doğru bir şekilde sürdürmek için yetişkinlerinde doğru cümleler kurması önemlidir. Yanlış yönlendirmeler çocukların da dil gelişimini önemli ölçüde etkileyebilir. Bunun yanı sıra çocuğun bulunduğu sosyal ortamlarda kültürel düzeyde yüksek olmalıdır. Bebekler biyolojik olarak dil öğrenme yetenekleri ile doğarlar. Sonrasında doğru yönlendirmeler ile dil gelişimini sürdürürler. Çocukların söylediği yanlış sözcükler mutlaka yetişkinler tarafından doğrusu söylenerek düzeltilmelidir. Ayrıca çocukların dil gelişimi üzerinde durulmalıdır.

Bebeklerde işitme sorunu yoksa ve gelişimleri normal düzeyde ise dil gelişimleri de rahat olur. Bunun için doğru teknikler uygulanmalıdır. Dil gelişimi çocukların yaşına uygun olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte bebeklerin dil gelişimleri belirli seviyelerde devam eder. Yapılan araştırmaya göre kız çocuklarda dil gelişimleri daha hızlıdır. Erkek çocuklarda ise dil gelişimleri doğal seviyede devam etmektedir. Belirli bir süre içerisinde çocuklarda dil gelişimleri de çok fazla dikkat gerektirir.





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