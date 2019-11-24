Her bebek diş çıkarma dönemi de farklı huylar sergileyerek diş çıkardığını anneye göstermeye çalışır. Kimi bebek dişi çok rahat ve acısız çıkarırken bazı bebeklerde bu durum tam tersi olabiliyor. Bebeklerin diş çıkarma döneminde doğal karışımlarla acılarını hafifletebileceği ve bu süreci kolaylaştırabilecek yöntemler nelermiş bir bakalım.

Bebeğin rahat diş çıkartması için yapılması gerekenler

⦁ Diş çıkarma döneminde en bilindik ve en altın kural anne kucağıdır. Bebekler bir sürü acıyı anne ile temas kurarak dindirebilir.

⦁ Eğer bebeğiniz emzik emiyorsa diş çıkarma döneminde emziğini dolapta soğutup vermeniz soğuk kompres uygulaması yapacağından acısını hafifletecektir.

⦁ Meyveleri soğutarak vermek ilk maddedeki gibi soğuk kompres uygulaması yapacağından ağrısına ve acısına iyi gelecektir.

⦁ Temiz bir el bezini hafif nemli bırakarak dolapta soğutun. Soğuduğundan emin olduğunuz el bezini diş etlerinde gezdirerek ağrısının dinmesine yardımcı olabilirsiniz.

⦁ Metal ufak bir kaşığı soğutup vermeniz yine bebeğinizin acısını ve ağrısını dindirmeye yardımcı olacaktır.

⦁ Diş kaşıyıcı oyuncaklarını soğutup vermeniz yine bebeğinizin ağrısını ve acısını gidermeye yardımcı olacaktır.

⦁ Doktor onayıyla ağrı kesici şuruplardan yarım ölçek vermek bebeğinizi rahatla bilir.

⦁ 1 adet kuru karanfil ve bir adet kuru soğanın 4' te 1'ini blenderdan geçirin. iyice karıştırın ve az az bebeğinizin diş etlerine masaj yaparak uygulayın.

⦁ Papatya çayı her insanın bedenindeki ağrıların hafifletmesiyle bilinir. Doktorunuzdan onay aldıktan sonra ılık papatya çayını pamuklu bir bez yardımıyla bebeğinizin dişlerine masaj yaparak sürün.

Bu haberi de okudular Hıçkırık çok şey öğretiyor! Bebekler neden hıçkırır?

Bu haberi de okudular Bebeklerde ateş kaç olmalı?