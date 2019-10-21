Bebeklerde epilepsi nasıl anlaşılır sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Bebeklerde epilepsi genellikle yaşamın ilk yılllarında ortaya çıkmaktadır. Ciddi tedaviler ve önlemler gerektiren bu hastalığın mutlaka doktorlar ve anne baba tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir. Bebeklerde görülen epilepsi hastalığıyla ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cem Koray Fırat önemli açıklamalarda bulundu.

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Epilepsi (Sara Hastalığı) nedir?

Epilepsi hastalığı, beynin kendi kendine nöbet (havale) oluşturma durumudur. Tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir hastalıktır. Her yaşta görülen bir hastalık olmakla birlikte en çok yaşamın ilk bir yılında ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden özellikle bebeklerde epilepsi hastalığının erken tanı ve tedavisi, hastalığın seyrini, nöbetlerin şiddetini olumlu yönde etkilemektedir.

Bebeklerde epilepsi nedenleri

Bebeklerde epilepsi nedenleri bir hayli çeşitlilik gösterir. Anne karnında yaşanmış çeşitli komplikasyonlar (kordon dolanması, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, annenin yetersiz beslenmesi, bebeğin anne karnındaki gelişimde yaşanan bir takım problemler vb.), doğumun hemen sonrasında yaşanan sorunlar (bebeğin bir süre oksijensiz kalması, kan şekeri düşüklüğü vb.), genetik faktörler (ailede epilepsi öyküsü), metabolik bozukluklar, kafa travması, beyin tümörü, damar hastalıkları, menenjit gibi birçok faktör epilepisinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Epilepsi belirtileri

Çocuklarda epilepsi belirtileri, epilepsi hastalığının en belirgin semptomları olan kasılma, gözlerin sabit bir yere bakması, çenenin kitlenmesi, ağızdan köpük gelmesi, ani ve geçici bilinç kaybı şeklinde olabileceği gibi anlaşılması daha zor ve ebeveyn gözlemi gerektiren belirtiler de olabilir. Bunlar; çocukta vücutta kasılma, atma-sıçrama, 5-10 saniyelik dalmalar, uykudan uyanma, uyku bozuklukları , göz tikleri, ani baş düşmeleri vb. Bu belirtilerin aile tarafından gözlemlenmesi, nöbet anlarının videoya çekilmesi, nöbet saatleri ve hangi durumlarda nasıl ortaya çıktığının (hasta öyküsü) hekime doğru bir şekilde aktarılması hastalığın tanısının konulmasını kolaylaştıracaktır.

Epilepside yapılması gerekenler

Teşhisin konulması ile birlikte hekim, hasta öyküsünü de göz önünde bulundurarak tam teşhisin konulabilmesi için EEG, MR (beyin görüntülemesi), kan tetkikleri isteyebilir. Burada amaç epilepsinin türünü belirlemek ve buna uygun tedavi düzenleyebilmektir. Epilepsi çeşitlilik gösteren bir hastalık olduğu için tek tip bir tedavi de söz konusu değildir.

Özelikle çocuklarda ilaç kullanımı ile hastalıktan büyük oranda kurtulunabilir ve nöbetler (havale) durdurulabilir. Çocuk epilepsisinde hastaların yüzde 80‘ine yakını ilaç tedavisi ile sağlıklarına kavuşmaktadır. İlaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda hekim, epilepsinin türüne bağlı olarak cerrahi, pil ve diyet gibi tedavi seçeneklerini de değerlendirecektir.