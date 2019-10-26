



Dünya’ya yeni gelmiş sağlıklı bebeklerde gaz sancısı yaşanması oldukça olası bir durumdur. Bebeklerde gaz sancı genellikle 2 - 3 haftalıkken başlar ve 5 - 6 aylık olana kadar devam edebilir. Her bebekte gaz sancısı (kolik) olamaya bilir. Bebeklerde gaz sancısının nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar genel olarak kolik bebekleri adaptasyon süreci yaşadıklarını belirtiyor. Bebeklerde gaz sancısının azaltma yöntemlerini merak edenler haberimizin detaylarını okuyabilirler.





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Bebeklerde gaz sancısı neden olur?





Bebeklerde gaz sancısının sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar en muhtemel sebebin bebeğin sinir ve sindirim sisteminin olgunlaşmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Emziren annenin yediği gıdalar ve içtiği sıvılarında bebeğe gaz yaptığı bilinmekte (soğan, sarımsak, lahana, brokoli, asitli çeşitli içecekler, turunçgiller, süt, çikolata, kahve, vb.).





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Bebeklerde gaz sancısı belirtileri





Yeni doğan bebekler aniden yüksek sesle ağlamaya başlıyor ve bacaklarını karnına doğru çekip kasılıyor, ellerini yumruk yapıyor, karnı şiş ve gergin duruyorsa gaz sancısı belirtisidir. Ağlama birkaç dakika sürdükten sonra sonlanır ve birkaç dakika sonra yine nöbet tekrarlar. Gaz sancısı ortalama 3 saat sürer.

Kolikli bebeklerde genellikle aylık kilo alımı normaldir ve bebek kolik atakları dışında mutlu ve sağlıklı görünümdedir.





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Tedavide en önemli basamak bebeğin fiziksel ve gelişimsel olarak normal olduğunun kanıtlanması ve ailenin ikna edilmesidir. Kolik bebeklerin ailelerinin öncelikle bu durumun geçici olduğu, sabırlı olmaları ve kabullenmeleri gerektiği hususunda bilgilendirilmeleri gerekir. Uzmanlar genelde 3 - 4 aylıkken en geç 6 ayını doldurduğunda tamamıyla gaz sancılarının geçeceğini söylüyorlar. Ağlamaların çok şiddetli ve uzun süreli olması bazen anneyi gerer ve kızdırabilir. Bazen babada bu duruma katılabilir. Bu sebepten kolik bebeklerin anne ve babasının psikososyal stres durumu değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor uzmanlar. Ailenin bebek bakımı konusunda eğitilmeleri bu durumun üstesinden gelebilmeleri için çok faydalı olacaktır. Anne bebeği emzirirken sadece meme başını değil aerolanın da (koyu renkli bölüm) bebeğin ağzına yerleştirlmesi gerektiğini ve bebeği emzirdikten sonra gazın çıkartılması gerektiğini bildiriyor uzmanlar.