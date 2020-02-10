Bebeklerde süt dişlerinin bakımı daimi dişlerin sağlığını etkiliyor

Bebeklik ve çocukluk dönemi süt dişlerinin korunması ve bakımı ileride oluşacak daimi dişler açısından büyük önem taşıyor. Koruyucu Diş Hekimliği konusunda bilgi veren Diş Hekimi Zafer Kazak, diş sağlığının korunması için bebeklerde ve çocuklarda beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuklarda diş problemlerini engelleyecek önlemleri alın

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çocuk diş hekimliği olarak da bilinen pedodonti, doğumdan itibaren daimi dişlenme tamamlanana kadar geçen süreçte bebek, çocuk ve genç erişkinlerin ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Pedodonti'nin birinci amacı ortaya çıkmış problemleri tedavi etmekle birlikte, bu sorunların kaynağını bularak oluşmasını engelleyecek önlemleri almaktır. Bu amaçla uygulanan prosedürlere Koruyucu Diş Hekimliği denir. Koruyucu diş hekimliği beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, ağız ve diş temizliği konusunda eğitimlerin verilmesi, yerel flor ve fissür örtücü gibi dişlere uygulanabilen işlemler ve düzenli kontrolleri içerir” dedi.

Süt dişlerinin bakımı kalıcı dişlere göre çok daha iyi yapılmalı

Çürük oluşumunda beslenmenin, diş yapısı ve ağız bakımının önemli olduğunu ifade eden Kazak, “Süt dişlerinin yapısı daimi dişlere nazaran çürüğe çok daha yatkındır. Bunun yanında çocuklarda çürük yapma riski yüksek olan şeker ve karbonhidrat tüketimi yetişkinlere göre oldukça fazladır. Böyle bir beslenmenin yanında yapısı zayıf olan süt dişleri hızlı bir şekilde çürüyebilmektedir. Bu nedenle süt dişlerinin bakımı daimi dişlere göre çok daha iyi yapılmalıdır." diye konuştu.

Çocukların süt dişlerinin daimi dişler için gerekli yeri muhafaza ettiğini söyleyen Dt. Zafer Kazak, süt dişlerinin korunması bakımı konusunda aileleri uyardı. Dt. Kazak, Süt dişlerinin kaybının çocukların ağız yapısında bazı bozukluklara neden olabileceğini bu yüzden kontrollerinin ve bakımının dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Zafer Kazak, "Çocuğun estetik görüntüsünü etkiler ve psikolojik olarak kendine güveni arttırır. Çocuğun doğru şekilde konuşmasına yardımcı olur. Çocuğun yiyecekleri ısırması ve çiğnemesine yardımcı olur. Daimi dişlerin yerlerine yerleşmelerine rehberlik ederler. Bu nedenle çocuğunuzun süt dişlerine iyi bakmanız çok önemlidir” şeklinde konuştu. (İHA)