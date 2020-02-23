Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, bebeklerde yanlış yutkunmanın ileride ağız ve diş sağlığında bozukluklara neden olduğunu ifade ederek, “Bebekler doğduklarından itibaren yutkunmayı dudaklarından ve dillerinden destek alarak yapıyorlar. 6. aydan 2 yaşa kadar süt dişlenmesi ve dişler çıktıkça yutkunmayı terk ettirip damaklardan ve dişlerden destek alarak yutkunmayı sağlamamız lazım. Parmak emme, dudak emme gibi alışkanlıklar 2-3 yaşından sonra devam ederse daimi dişler çıkınca ve daimi dişlerin çıkmasından sonra yanlış yutkunma devam ederse buna bağlı olarak dişlerde kapanış bozuklukları, çarpıklıklar meydana gelebiliyor, üst damak daralabiliyor.” dedi.

En geç 7-8 yaşlarında müdahale edilmeli

Çocukların süt dişleri çıktıktan sonra düzenli ortodonti kontrolü yapılmasının önemine dikkat çeken Musa Bulut, “Sürekli parmak emmede, parmağı damağa bastırdığımız zaman damak kubbesi birazcık sığlaşıyor. Üst dişlerde damak daraldığı için ön dişlerde açık kapanış meydana geliyor. Buna bağlı olarak nefes almada, burunda, ağızdan solunuma katkı sağlıyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Düzeltilmesi için en geç 7-8 yaşlarında müdahale etmemiz lazım. Dilin yutkunmasını doğru yerde tutacak paravan ve aparatlarımız var. Parmak emmeyi engelleyen aparatlarımız var. Bunların uygulanması ile çocuklar daha iyi ve sağlıklı dişlere kavuşabiliyorlar” dedi.

“Çene bozuklukları ameliyatsız da giderilebiliyor”

Ortaokul çağındaki çocukların çenelerinin ilerde ya da geride olmasının zamanında müdahaleyle ameliyat gerektirmeden aparatlar sayesinde düzeltildiğini ifade eden Bulut, “Ailede genetik olarak annede, babada ya da uzak akrabalarda alt çene belirginliği varsa 8-9 yaşlarında süt dişleri dökülüp daimi dişler çıkmaya başladığından itibaren kendisini gösteriyor. Alt çenenin belirginliği üst çeneden kaynaklıysa 8-9 yaşında biz bunu muayenelerde tespit edebiliyoruz. Buna bağlı olarak ağız dışından yakılan alın ve çene ucundan destek alıp üst çeneyi öne doğru kuvvet uygulayarak ilerlemesini sağlayan aparatlarla bunları düzeltebiliyoruz. 12-13 yaşında karşılaştığımız durumlarda maske ile düzeltilme olmadığı zaman maalesef bunun düzeltilme yöntemi ameliyat ile oluyor. Şu an teknoloji ilerlediği için çene ameliyatlarında 3-4 saat sürede bunun düzeltilmesi oluyor. Hem çiğneme, hem estetik hem de konuşma açısından hastalar daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyorlar” diye konuştu.

6-7 yaşında süt dişlerinin çoğu çürümüş oluyor

Diş tedavisinde de erken teşhisin önemine değinen Bulut, “Erkenden fark ettiğimiz olgular genelde süt dişlerinin kaybına bağlı olarak gerçekleşiyor. 3-4 yaşından itibaren çocuklar çikolata ve şekerle tanışıkları için 6-7 yaşına geldiklerinde ağızlarındaki süt dişlerinin çoğu düzenli fırçalama alışkanlığı yoksa çürümüş oluyor. Buna müdahalesin, yer tutucusunu ya da dişlerin belki gerektirecek sürme rehberliği yapıldığı zaman çapraşıklıkları minimal hasarla atlatabiliyoruz. İleride ortodontik tedavi için gereksinim dahi kalmıyor. Erken teşhis dişleri kurtarıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)