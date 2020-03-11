Bebeklerdeki enfeksiyonların nedeni burun tıkanıklığı olabilir

Bebeklerde burun boşluğu 6-8 cm kadardır ve yetişkin insanlara nazaran daha dardır. Bebekler çoğunlukla burundan nefes almaya çalışır ve burun yolundaki darlıklar bebeklerde solunum eylemini yapmasında zorluklara neden olmaktadır. Allerjik bünye, Grip, Nezle de burun içindeki sekresyon miktarının artışına ve burun mukozasının kalınlaşmasına bağlı olarak bebeklerde burun içi kanalında daralmalar meydana gelmekte ve bebeğin nefes almaya çalışmasıyla hırıltılı sesler oluşmaktadır.

Aileler bu sesi çoğunlukla ciğerden geldiğini düşünüp polikliniklere başvurmaktadır. Bebeğin burnunu serum fizyolojik damla damlatılarak etkili bir pompa ile açmak büyük bir önem arzediyor. Çünkü sekresyonlarla burnu kapalı olan bebek burnundan nefes alamayacağı için ağızdan nefes almaya başlayacak ve beslenme esnasında ağzındaki sütü nefes alımıyla ciğerlerine çekerek ciddi akciğer hastalıklarına neden olacaktır.

Bronşiolit, zatürreye sebep olabilir

Yapılan birçok çalışmada hastaneye solunum sıkıntısıyla, akciğer enfeksiyonu tanısıyla başvuran bebeklerin çoğunda akciğer hastalığına neden olarak ciğerlerde süt partiküllerinin bulunması neden olarak gösterilmiştir. Süt, akciğer bronşları için irritan bir maddedir ve bronşlara sütün teması ile bronşlarda ani daralmalar meydana getirerek bronşit, bronşiolit, zatürre dediğimiz birçok ciddi akciğer hastalığına neden olmaktadır.

Ayrıca nazofarenks dediğimiz (burun boşluğu-kulak kolu) bölgede kulak yollarına komşuluk nedeniyle burun tıkanıklıkları kulak yollarında basınca , bu da kulak ağrılarına , bu durumun uzun sürmesi de kulak enfeksiyonlarına neden olmaktadır.

Basit gibi görünen ve aileler tarafından ihmal edilen burun tıkanıklığının, çok sakındığımız bebeklerimizi yoğun bakıma yatıracak düzeyde akciğer enfeksiyonlarına neden olması nedeniyle bu konunun önemini bir kez daha anlıyoruz.

Burun akıntısını ya da geniz etini artıran durumlardan kaçının

Havamız maalesef giderek kirleniyor, hava kirliliği solunum yolu ve allerjik hastalıklarının artmasına neden olmaktadır. Bunun dışında sigara içen ebeveynler, rutubetli evler , halı-yün-peluş oyuncak kullanımları bebeklerde bu duruma tuz-biber misali olumsuz yönde katkı sağlıyor.

Grip, Nezle hastalıkları da eklenince bu bebekler sürekli hasta olan bebekler grubuna aday oluyor. Alerjik yakınmaların arttığı Bahar ayına adım adım yaklaşırken bu durumları mümkün mertebe azaltmanın telaşında olmalıyız!

Bebeğin burun tıkanıklığı dışarıdan bakıp anlayamayız

Bazı ebeveynler bebeğinin dışardan burnuna bakıp ; ‘Eee sümük yoktu neden temizleyeyim?’ anlayışında. Bebeğin burun yolu 8 santime kadar uzun, hepsini dışardan bakıp değerlendirmek mümkün mü? Burun temizleme işlemi çocukta oluşabilecek geniz eti problemlerini de rahatlatmak için bir yoldur.

Çünkü burun deliğinin daralması için değiştiremeyeceğin belli faktörler var( Hava kirliliği gibi). Bu yüzden bebeğin burnunu düzenli olarak serum fizyolojik damlatarak etkili bir pompayla açmak onun geleceğine yatırım yapmak, onu korumaktır!

Bebeklerde tıkalı burun nasıl açılır?

Öncelikle burun yolunu güvenli bir sıvı ile nemlendirmek sonra etkili bir pompayla açmak önemlidir. Bebekler için serum fizyolojik gayet güvenilir bir sıvıdır. Her iki burun deliğine 7-8 damla serum fizyolojik damlatarak burun deliğinin derinlerine kadar inen sümüğün yumuşamasına, burun mukoza ödemini azaltmaya olanak sağlar.

Sonrasında etkili bir pompa ile iki burun deliğini aspire etmek solunum yolunu açmaya, rahatlatmaya yardımcı olur. Burun pompası olarak ağızla çekme kuvveti uygulanan ya da süpürge makinasına takılan pompalar tercih edilmelidir.

Balon şekilli , elle basılan pompalar yeterli basınç sağlamayıp derindeki sümüğün çekilememesine neden olur. Bu yüzden burun pompası tercihini iyi yapmak önemli. Burun açma işlemi günde 2-3 kez yapılabilir.

Düzenli olarak burun açma işlemini uygulayın

Bebeğinize değer veriyorsanız öncelikle Sigara içenlerden(yanında sigara içirtmeyin, sigara içenlerin kucağına almasını engelleyin) , rutubetli ortamlardan, halı-yün-peluş oyuncağıyla dolu odalardan uzak tutun. Bahara girerken allerjisi var ise toz-polenin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın, yatağına koymadan günlük duş aldırın. Hırıltısı olsun olmasın düzenli burun açma işlemini tekrarlayın.



