Yeni doğan bebeklerdeki bazı refleksler anne ve babaları endişelendirebilir. Ancak uzmanlar, bebeklerde refleks ve tepkilerin olmamasını ciddi bir sorun olarak değerlendiriyor. Uzmanlar refleks hareketler ve tepkilerin sağlıklı büyüyen bir beynin işareti olduğunu söylüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç bebek refleksleri hakkında bilgi verdi.

Bebeklerdeki ani hareketler, sıçramalar ne anlama geliyor?

İlk defa yenidoğan bebek bakımını üstlenen aileleri bazen şaşırtan hatta endişelendirebilen istemsiz hareketler veya eylemlerdir. Bazı hareketler spontandır ve bebeğin normal aktivitesinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Diğerleri belirli eylemlere verilen yanıtlardır.

Bebeklerin ani reflekslerinden korkmalı mıyız?

Biz çocuk hekimleri, beyin, sinir ve kas ve iskelet sisteminin iyi çalışıp çalışmadığını belirlemek için refleksleri kontrol ederiz. Bazı refleksler sadece belirli gelişim dönemlerinde ortaya çıkar. Başlıca yenidoğan refleksleri nelerdir:

Genellikle bebeğin yüksek sesle veya hareketle ürkmesi ile ortaya çıkar. Sese tepki olarak, bebek başını geri atar, kollarını ve bacaklarını uzatır, ağlar, sonra kolları ve bacakları geri çeker. Bir bebeğin kendi çığlığı onu korkutabilir ve bu refleksi tetikleyebilir. Bu refleks bebek yaklaşık 2 aylık tan itibaren azalmaya başlar ve 5 altı aylar civarı sona erer. Refleksin olmaması, tek taraflı olması veya uzun süre devam etmesi durumunda nörolojik açıdan değerlendirme gerekir.

Bebeklerde temel refleksler nelerdir?

Arama refleksi: Bu refleks, bebeğin ağzının köşesi okşandığında veya dokunulduğunda başlar. Bebek başını çevirecek ve emmek için ağzını açacaktır. Bu refleks bebeğin emmeye başlaması için memeyi bulmasına yardımcı olur. Ve yaklaşık 4 ay sürer.

Emme refleksi: Arama refleksi bebeğin emmeye hazır olmasına yardımcı olur. Bebeğin ağzının çatısına dokunulduğunda, bebek emmeye başlar. Bu refleks, gebeliğin 32. haftasına kadar başlamaz ve 36. haftaya kadar tam olarak gelişmemiştir. Prematüre bebekler bu nedenle zayıf bir emme yeteneğine sahip olabilir. Bebekler ayrıca arama ve emme ile giden el-ağız refleksine sahip olduklarından, parmaklarını veya ellerini emebilirler. Emme refleksi uyanık iken 4. ay uykuda 7. aya kadar devam edebilir.

Tonik boyun refleksi: Bir bebeğin kafası bir tarafa çevrildiğinde, o taraftaki kol uzanır ve karşı kol dirseğe doğru bükülür. Buna genellikle eskrim konumu denir. Bu refleks bebek yaklaşık 5 ila 7 aylık olana kadar devam eder.

Yakalama refleksi: Bir bebeğin avuç içine dokunulduğunda parmakları ile parmaklarımızı sıkıca kavrar bazen yakalama refleksi bebeğin gövdesinin ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olabilir. Bebek yaklaşık 5 ila 6 aylık olana kadar sürer. Ayak parmaklarındaki benzer yakalama refleksi ise 9 ila 12 aya kadar sürer.

Adımlama refleksi: Bu refleks aynı zamanda yürüme refleksi olarak da adlandırılır, Yaklaşık bebeğin 4. Gününden itibaren başlar. Bebek ayakları sağlam bir yüzeye dokunurken dik tutulduğunda yürüyecekmiş gibi sırası ile ayaklarını kaldırır. Bu refleks yaklaşık 2 ay sürer. Bebeğin erken yürüyecek olmasını göstermez. Adımlama refleksi sona eren bebek ancak 7. Ay itibarı ile bilinçli basma yetisi kazanır. Betül Meral SARIİZ / betul.sariiz@posta.com.tr