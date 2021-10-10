Bebeklerin ilk diş muayenesini ertelemeyin

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Nurgül Demir, çocuklarda ilk süt dişlerinin 6-12 aylık dönemde çıkmaya başladığını ve 20 tane süt dişi genellikle çocuk 2,5-3 yaşına geldiğinde tamamlandığını söyledi. Demir, World Health Organisation (WHO-Dünya Sağlık Örgütü) ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği’nin ilk diş hekimi muayenesinin 6 ay-1 yaş arasında ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını önerdiklerini kaydetti.

KORUYUCU TEDAVİNİN PLANLANMASI ÖNEMLİDİR

Demir, ne zaman biteceği öngörülemeyen pandemi sürecinde bebeklerin ilk diş muayenesinin ertelenmesinin doğru olmadığına dikkat çekerek, “Ebeveynler pandemi sebebiyle bebeklerinin ilk diş muayenelerini ertelememeleri gerekir. Diş muayenelerini ertelemek veya daha önceden planlanan tedavileri aksatmak diş problemlerini çözmez. Olası problemlerin zamanla ilerlemesine sebep olarak erken diş kaybı riskini de artırmaktadır. Bebeğinizin ilk dişlerinin çıkmasıyla birlikte ebeveynlere bebekleri için doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılması ve süt dişlerin ilk çıktığı andan itibaren çürük oluşumunun engellenmesi gerekiyor. 10-12 yaşlarına kadar ağızda kalması gereken dişler için yapılabilecek en ideal ve koruyucu tedavinin planlanması önemlidir. Özellikle sistemik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanması gereken bebek hastalarımızda ağız hijyeni alışkanlıklarının hastaya özel olarak düzenlenmesi, ağız hijyeni için kullanılan ürünlerin hastaya göre seçilmesi ve düzenli kontrol randevularıyla çürük riskinin en aza indirilmesi veya çürük oluşumunun erken safhada tespit edilmesi çok önemli” dedi.

‘ŞEKERLE VEYA BALLA TATLANDIRILMIŞ SÜTLER ÇÜRÜK RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Demir, hem anne sütünün hem de bebek mamalarının çürük yapıcı özelikte olduğu belirterek, “Bebeğinizi emzirdikten veya hazır mama ile besledikten sonra mutlaka bebeğinizin dişlerini ve diş etlerini bebek fırçasıyla veya temiz bir gazlı bezle silin. Bebeğinize katkısız, organik süt içirin. Şekerle veya balla tatlandırılmış sütlerin bebeğinizin dişlerinde çürük riskini artırdığını unutmayın. Ayrıca 1 yaşından sonra bebeğinize biberon kullandırmayın. Bir şey içirmek için küçük bardakları veya tatlı kaşıklarını tercih edin. Bebeğinize hiçbir zaman balla tatlandırılmış emzik veya biberonlar ile uyutmaya çalışmayın, bu alışkanlık erken çocukluk çağı çürüklerinin temel sebebidir. Özellikle gece uyumadan önce bebeğinizin dişlerinin yüzeyini temizlemeniz gerekir. Hiçbir şey yapamıyorsanız su içirerek uyutmanızın ağız içindeki asidik ve çürük yapıcı ortamın dengelenmesi için çok önemlidir. Dişler günde en az 2 defa fırçalanmalı, her 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimi ziyaret edilmelidir” ifadelerini kullandı.



