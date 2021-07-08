Bedelli askerlik 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik tutarları da memur maaş katsayısına endekslenerek otomatiğe bağlandı. Altı ayda bir artan tutar 1 Temmuz itibarıyla 39 bin 788 liradan 43 bin 150 liraya çıktı. Kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılından beri bedelli askerlik tutarındaki artış yüzde 38’i buldu.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyor. Gurbetçinin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparsa yapsın yılın ilk mesai günündeki Euro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu.

Bu yıl yapılan değişiklikle artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar. Bu da dünkü kurla 4 bin 205 Euro.



