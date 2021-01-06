Bekçi maaşı ne oldu?
Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev yapanların aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirleniyor.
06 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Ayrıca, bu kadrolarda görev yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayin bedelinden de yararlanıyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarının giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarının giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanıyor.