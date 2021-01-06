Bekçi maaşı ne oldu?

Ayrıca, bu kadrolarda görev yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayin bedelinden de yararlanıyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarının giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarının giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanıyor.



