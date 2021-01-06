Ekonomi Bekçi maaşı ne oldu?

Bekçi maaşı ne oldu?

Ekonomi

Bekçi maaşı ne oldu?

Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev yapanların aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirleniyor.

06 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Ayrıca, bu kadrolarda görev yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayin bedelinden de yararlanıyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarının giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarının giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanıyor.

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