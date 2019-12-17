Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, Marcelo'nun ayrılık talebini kendisine ilettiğini açıkladı. Juninho, oyuncusu için "Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti, sanırım yolun sonuna geldik" dedi.

Lyon taraftarı ile arasında önce havaalanında arbede çıkan, daha sonra 'eşek pankartı' ile hakaret yiyen Marcelo, Leipzig maçı sonrası taraftara orta parmak hareketi yapmıştı.

Son oynanan Rennes maçında ise tribünde "O parmağı eşine sakla Marcelo" pankartı açılmıştı. Takım kaptanı Memphis Depay'ın Marcelo'yu savunmak için göstediği reaksiyon da işe yaramamıştı.









Beşiktaş'a dönebilir

Marcelo, kariyerinin en parlak dönemini Beşiktaş'ta geçirdiği 1 buçuk sezonda yaşadı. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan stoper, oyun kurucu yönüyle sivrilmiş ve 8 milyon euro bedelle Lyon'un yolunu tutmuştu.

Marcelo'nun yeniden Beşiktaş'a döneceği iddiaları artık tamamen güçlenmiş durumda. Brezilyalı stoper, devre arasında kiralık olarak Türkiye'ye dönebilir.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Lyon taraftarı, Marcelo’ya gösterdiği tepkiyi abarttı