Futbol Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Futbol

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

15 Mayıs 2020, Cuma 23:31 Son Güncelleme:
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Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulunun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı ifade edildi. Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi.

En yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi

Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.

Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi.

AA


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