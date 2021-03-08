Younes Belhanda'nın yönetimi eleştiren açıklamaları sansür yedi. TT Stadyumu'nun zeminin dün de çok kötü olduğu görülürken oyuncular pas yapmakta hayli zorlandı. Galatasaray'ın topla yüzde 65 oynadığı maçta istediklerini yapamadığı görüldü.
Maç sonu yayınına gelen Younes Belhanda da bu konuya değinerek yönetimdeki ilgili bir veya birkaç kişiyi eleştirdi. Belhanda, "Florya'daki antrenman tesislerimiz bile buradan daha iyi. Gerekirse en iyi çim uzmanları ya da bahçıvanlar getirilmeli ve burası düzeltimeli. Burada her hafta gelip biz oynuyoruz. Yöneticiler Instagram ve Twitter’da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi.
Ancak resmi sitede Belhanda'nın özellikle Twitter ve Instagram kelimelerini kullandığı yerler "Sosyal medyada bile konuşuluyor" olarak çevrildi.
Açıklama daha sonra Fransızca bilen kişiler tarafından doğru çevirisiyle sosyal medyaya düştü.
Galatasaray'ın Belhanda'nın açıklamalarını yayınladığı web site linkine de ulaşılamadığı görüldü. Maç sonu açıklamaları şurada yayınlanmıştı:
https://www.galatasaray.org/haber/futbol/younes-belhanda-dan-mac-sonrasi-aciklamalar/48285