Maç sonu yayınına gelen Younes Belhanda da bu konuya değinerek yönetimdeki ilgili bir veya birkaç kişiyi eleştirdi. Belhanda, "Florya'daki antrenman tesislerimiz bile buradan daha iyi. Gerekirse en iyi çim uzmanları ya da bahçıvanlar getirilmeli ve burası düzeltimeli. Burada her hafta gelip biz oynuyoruz. Yöneticiler Instagram ve Twitter’da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi.