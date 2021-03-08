Futbol Belhanda'nın yönetimi eleştirdiği cümleler Türkçeye çevrilmedi
  • Haberler
  • Futbol
  • Belhanda'nın yönetimi eleştirdiği cümleler Türkçeye çevrilmedi

Belhanda'nın yönetimi eleştirdiği cümleler Türkçeye çevrilmedi

Futbol

Galatasaray'ın Sivasspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda konuştu. Yönetimdeki bir ya da birkaç ismi hedef aldığı tahmin edilen Belhanda, 'Sosyal medyada kendine bakacağına zeminle ilgilenmeliler. Burada biz oynuyoruz' dedi. Ancak bu sözler Fransızcadan Türkçeye farklı şekilde çevrildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Younes Belhanda'nın yönetimi eleştiren açıklamaları sansür yedi. TT Stadyumu'nun zeminin dün de çok kötü olduğu görülürken oyuncular pas yapmakta hayli zorlandı. Galatasaray'ın topla yüzde 65 oynadığı maçta istediklerini yapamadığı görüldü.

Maç sonu yayınına gelen Younes Belhanda da bu konuya değinerek yönetimdeki ilgili bir veya birkaç kişiyi eleştirdi. Belhanda, "Florya'daki antrenman tesislerimiz bile buradan daha iyi. Gerekirse en iyi çim uzmanları ya da bahçıvanlar getirilmeli ve burası düzeltimeli. Burada her hafta gelip biz oynuyoruz. Yöneticiler Instagram ve Twitter’da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi.

Ancak resmi sitede Belhanda'nın özellikle Twitter ve Instagram kelimelerini kullandığı yerler "Sosyal medyada bile konuşuluyor" olarak çevrildi.

Açıklama daha sonra Fransızca bilen kişiler tarafından doğru çevirisiyle sosyal medyaya düştü.

Galatasaray'ın Belhanda'nın açıklamalarını yayınladığı web site linkine de ulaşılamadığı görüldü. Maç sonu açıklamaları şurada yayınlanmıştı:

https://www.galatasaray.org/haber/futbol/younes-belhanda-dan-mac-sonrasi-aciklamalar/48285

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Daum geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim