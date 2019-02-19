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Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda yapacağı mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak

19 Şubat 2019, Salı 22:40
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Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

AA

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