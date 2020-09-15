Benik Afobe Trabzon'da
Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe, Trabzon’a geldi.
15 Eylül 2020, Salı 23:51 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe, Trabzon’a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere’den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi. Ailesi ile birlikte Trabzon’a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.
TRABZON (İHA)
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