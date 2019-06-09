Benimle Söyle jürisi Gülçin Ergül kimdir?

Benimle Söyle jüri üyesi Gülçin Ergül şu sıralar en çok hakkında bilgi alınmak istenen ünlü isimlerin başında geliyor. Programı izleyenler sürekli olarak "Gülçin Ergül kimdir?" sorusuna cevap arıyor.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. AKM çocuk balesinde yedi sene görev yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünde tamamladı.

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında ilk solo maxi single’ını “Bravo” adıyla hayranlarıyla buluşturdu.

Uzun seneler tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Kreatif dansçı olarak dans ettiği çağdaş işlerin yanı sıra, koreograflık üzerine çalıştığı dans kompozisyon projelerinden bazılarını sahneledi.