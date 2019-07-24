Benimle Söyle’de sezon finali! Benimle Söyle yeni fragmanı yayında!

Benimle Söyle 12. Bölüm Fragmanı yayında! Benimle Söyle'de yarı final heyecanı devam ediyor! Yarı final heyecanı devam ederken, aynı zamanda Benimle Söyle’nin sezon finali de ekranlara gelecek. . İşte Benimle Söyle’de sezon finali ve yarı final fragmanı!

Yaz boyu izleyiciyi ekranları başına kilitlemeyi başaran ve jüri üyeleri ile gündemden düşmeyen Benimle Söyle yarı final ve sezon finali bölümleri ile ekranlarda olacak. Sezon finalinde jüri üyelerinin yaptığı düetler geceye damgasını vuracak. Yarışmanın başladığı günden bu yana tarzı olmadığı için hiçbir yarışmacıya kalmayan Nikki Wild tarzı olmadığı halde bir yarışmacı için ayağa kalkacak. Ayta Sözeri ve Cenk Bıyık düeti geceye damgasını vuracak. Melihat Gülses'e Gür Akad ve Ahmet Güvenç gitarlarıyla eşlik edecek. Birce Akalay ve Ferman Akgül gecenin en romantik düetini gerçekleştirecek.

Birbirinden yenetekli yarışmacıları ve kendi alanlarında başarılı jüri üyeleri ile ekranların sevilen yarışma programı Benimle Söyle 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

İŞTE SEZON FİNALİ FRAGMANI!

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