Benzema ile Valbuena arasındaki şantaj davası sonuçlandı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın Valbuena'ya yapmış olduğu şantaj davasında karar çıktı. Seks kasetleri ile şantaj davasında Karim Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis ve 75 bin Euro para cezası verildi.

Neler yaşanmıştı?

2015 yılında Fransız milli futbolcu Karim Benzema, milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, soruşturma Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" konusunda yürütülüyordu. Valbuena'ya özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği iddia edilmişti.

Olayla ilgili olduğu belirlenen üç kişinin halihazırda tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Fransız futbolcu Djibril Cisse de başkent Paris'te 13 Ekim'de gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Djibril Cisse, olayın ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurmuştu.

Benzema daha sonra 6 yıl boyunca Fransa Milli Takımı'nda forma giyemedi. EURO 2020'de Benzema yeniden milli takıma çağrıldı.