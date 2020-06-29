Benzin 12 motorine 17 kuruş indirim geliyor

Benzin ve motorine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere çifte indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş, motorin fiyatı ise 17 kuruş gerilemiş olacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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