Ekonomi Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Ekonomi

Benzin ve motorinde büyük indirim

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, benzinde 60 kuruş, motorinde ise 55 kuruş indirimin sinyalini vermişti. Bu açıklamadan sonra bugünden geçerli olmak üzere benzinde 60 kuruş, motorinde 56 kuruş pompa fiyatlarında indirime gidildi.

11 Mart 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu indirim sonrası İstanbul’da benzinin fiyatı Ocak 2019’dan sonra ilk defa 6 TL’nin altına indi. Buna göre; benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6.58 liradan 5.98 liraya, Ankara’da 6.73 liradan 6.13 liraya, İzmir’de ise 6.74 liradan 6.14 liraya geriledi. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 6.20 liradan 5.64 liraya, Ankara’da 6.30 liradan 5.74 liraya ve İzmir’de 6.31 liradan 5.75 liraya indi. İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.


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