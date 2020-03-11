Benzin ve motorinde büyük indirim

Bu indirim sonrası İstanbul’da benzinin fiyatı Ocak 2019’dan sonra ilk defa 6 TL’nin altına indi. Buna göre; benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6.58 liradan 5.98 liraya, Ankara’da 6.73 liradan 6.13 liraya, İzmir’de ise 6.74 liradan 6.14 liraya geriledi. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 6.20 liradan 5.64 liraya, Ankara’da 6.30 liradan 5.74 liraya ve İzmir’de 6.31 liradan 5.75 liraya indi. İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.



