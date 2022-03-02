Ekonomi Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

02 Mart 2022, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 88 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 16,55 liradan 17,43 liraya, Ankara'da 16,65 liradan 17,53 liraya, İzmir'de ise 16,66 liradan 17,54 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 16,06 liradan 17,57 liraya, Ankara'da 16,16 liradan 17,67 liraya ve İzmir'de 16,15 liradan 17,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL (İHA)


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