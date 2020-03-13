Ekonomi Benzinde fiyatlarında ikinci müjde

Benzinde fiyatlarında ikinci müjde

Ekonomi

Benzinde fiyatlarında ikinci müjde

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceği duyuruldu.

13 Mart 2020, Cuma 09:58 Son Güncelleme:
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Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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