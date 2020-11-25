Ekonomi Benzine 37 kuruş zam geliyor

Benzine 37 kuruş zam geliyor

Ekonomi

Benzine 37 kuruş zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam gelecek.

25 Kasım 2020, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AA

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