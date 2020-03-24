Ekonomi Benzine büyük indirim geliyor

Benzine büyük indirim geliyor

Ekonomi

Benzine büyük indirim geliyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi nedeniyle benzine bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

24 Mart 2020, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Hal böyle olunca petrol piyasasında yaşanan gerileme motorin ve benzin fiyatına indirim olarak yansıyor. 

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,15 liraya, Ankara'da 5,40 liraya, İzmir'de 5,40 liraya düşecek.

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