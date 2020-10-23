Ekonomi Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Ekonomi

Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirime gidilecek.

23 Ekim 2020, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,79 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,86 liradan 6,74 liraya, İzmir'de 6,93 liradan 6,81 liraya inecek.

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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