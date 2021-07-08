Bergama Tiyatro Festivali başlıyor

Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), Bergama Ticaret Odası (BERTO) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle BERaBER ve 3dots tarafından düzenleniyor. Bu yıl 2’incisi gerçekleşecek olan Türkiye’deki ve dünyadaki güncel sahne sanatları örneklerini seyirci ile Bergama’nın kendine has atmosferinde buluşturmayı hedefleyen festivalde; dört gün boyunca sanatseverleri yoğun ve keyifli bir program bekliyor. Festival ayrıca Bergama ve çevresinden amatör - profesyonel ekiplere de alan açıyor. Festivalde yer alacak yerli oyunlar belli olurken, kalan tüm detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GÜNCEL OLAYLARIN PERFORMANS SANATLARI

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi ile karşılanan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 26- 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama’da sanatseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında, katılımcıları Bergama’nın simgeleşmiş mekanlarında özel bir seyir deneyiminin yanında; kültür, sanat, tarih ve güncel olayların performans sanatları aracılığıyla tartışmaya açıldığı bir atmosfer bekliyor.

Festival programı; ulusal ve uluslararası seçkisinin yanı sıra yerli oyun ve performanslara da yer verirken; amatör-profesyonel tiyatro üreticileri için sektörleşme süreçlerine katkı sağlayacak bir ortam hazırlanması, sosyal ve kültürel yaşama erişim hakkının herkese eşit sunulması, çocukların ve gençlerin katılımının arttırılması gibi 4 temel mesele odağında şekilleniyor. Bergama’nın eşsiz doğası ve tarihiyle bütünleşen festival programında ulusal ve uluslararası seçkiler, atölyeler, açık oturumlar yer alıyor.

BİRBİRİNDEN BAŞARILI TİYATRO ESERLERİ

Direktörlüğünü Eren Arıkan’ın üstlendiği festivalin ulusal programı kapsamında; DasDas’ın çok sevilen oyunu Vahşet Tanrısı, prömiyerini Bergama Tiyatro Festivali’nde yapacak olan Kumabaracı50 yapımı Demiryolu Hikayecileri ile yine prömiyerini festivalde yapacak olan Mekan Artı Berlin ortak prodüksiyonu Uzak gibi tiyatro oyunları sahnelenecek.

Festivalde ayrıca farklı disiplinlerden konuklar da yer alacak. Hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nı sesli mimari ve performanslar ile yeniden yorumlayan Cevdet Erek, bu yorumların ilki olan Bergama Stereo’yu 2019'da Ruhrtrienale kapsamında Bochum'da ve Berlin’de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde sergilemişti. Sanatçı projenin Bergama'da gerçekleşecek uzun soluklu olması planlanan devamının ilk adımlarını festivalde sergileyecek.

3 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival hayaliyle 3 yıl aranın ardından yeniden merhaba diyen Bergama Tiyatro Festivali, 26 -29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bergama’nın tarihi sokaklarında kaybolmak, antik tiyatrolarında, çağdaş mekanlarında oyunlar izlemek isteyenleri Bergama’ya davet ediyor.