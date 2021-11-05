Berkan Kutlu yine koşu mesafesiyle ön plana çıktı

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Lokomotiv maçında sahanın en çok koşan ismiydi. 14 km'ye yaklaşan koşu mesafesiyle sahanın en çok koşan adamı olan Berkan, yüzde 83 pas isabeti, 5 ikili mücadele kazanma ve 4 top kapmayla da istatistiklerde lider oldu.

Berkan daha önce de birçok maçta sahanın en çok koşan ismi olmuş, özellikle lig maçlarında 12 kilometreyi geçerek en yakın rakiplerine fark atmıştı.

Son olarak Lazio maçında 13.1 kilometre koşarak rekor kıran Berkan, dün akşam kendi rekorunu kırmış oldu.