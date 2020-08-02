Berlin'de Zehlendorf bölgesinin sakinleri, haftalar boyunca evlerin bahçelerinden terlik ve spor ayakkabıların çalınmasına şaşırdı. Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, sonunda bir kişi suçluyu "iki mavi parmak arası terliği ağzında taşırken" gördü. Daha sonra tilkinin 100'den fazla terlik ve spor ayakkabıyı topladığı anlaşıldı. Tagesspiegel gazetesinin editörü Felix Hackenbruch Twitter hesabında, kanıtların fotoğraflarını paylaştı. Hackenbruch paylaşımında fotoğrafları çeken kişinin mahalle sakini Christian Meyer olduğunu belirtti.









Meyer olayı koşu ayakkabılarının ortadan kaybolması sonrası fark etti ve konuyu topluluk üyelerinin ilan vermek için kullandığı çevrimiçi platformda dile getirdi.

Paylaşımın ardından sadece Meyer'in değil çok sayıda mahalle sakininin de ayakkabılarının kaybolduğu ortaya çıktı. Ardından Meyer sevimli hırsızı mahallede bir çöplüğün etrafında suçüstü yakaladı.Zira fotoğrafın çekildiği anda tilkinin ağzında bir çift mavi terlik bulunuyordu.

Tilkiyi takip eden Meyer sevimli hırsızın çok sayıda farklı renkteki terlik ve ayakkabıyı istiflediği hazinesini de keşfetti. Meyer kaybettiği koşu ayakkabılarını bulamasa da üç çift ayakkabının sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.





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