Futbol Beşiktaş, 2020'yi ikinci sırada tamamladı

Beşiktaş, 2020'yi ikinci sırada tamamladı

Futbol

Beşiktaş, 2020'yi ikinci sırada tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek 2020 yılının son maçından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, ligde de ikinci sıraya yükseldi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Vodafone Park'ta Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 2020'yi 3 puanla kapattı. Ligde oynadığı son 3 maçta BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerek 9 puan toplayan ve rakiplerinin puan kayıplarını da iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, aldığı sonuçların ardından puanını 28'e yükseltti ve 29 puanlı Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sıraya yükseldi.

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Boy gösterdiği 19 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırarak aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan siyah-beyazlılar. 2020 yılını 2. sırada tamamlamayı başardı.

İSTANBUL (İHA)

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