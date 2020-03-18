Beşiktaş 8 isimle yollarını ayırıyor

Siyah-Beyazlılar'da Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas’la yolları ayıracak. Vida ve Ljajic’i de satıp transfer bütçesi oluşturacak.

Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.

Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.

Beşiktaş Kulübü, N'Koudou ve Boyd'un koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İki futbolcunun idmanla yer aldığı belirtildi. (Sabah)