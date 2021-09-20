Beşiktaş, Batshuayi'yi Fenerbahçe'nin elinden almış!
Beşiktaş'ın sezona bomba gibi giren forveti Michy Batshuayi ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Tümer Metin, Sergen Yalçın ile konuştukları Batshuayi sırrını açıkladı.
20 Eylül 2021, Pazartesi 12:16 Son Güncelleme:
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Tümer Metin, Sergen Yalçın'dan öğrendiği Michy Batshuayi gerçeğini şöyle aktardı:
Geçen hafta içi Sergen hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. Ona, "Ne oynadı Batshuayi! Çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun" dedim ve hatta "Bu kadar santrfor arıyorken niye Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı=" diye sordum. "Orada da biz devreye girdik. Bizim de ikna edecek metotlarımız var" diye kendi üslubuyla cevap verdi.