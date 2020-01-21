Christian Benteke'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, Crystal Palace'a oyuncuyu bedelsiz kiralama teklifinde bulundu.

Bu sezon genellikle Jordan Ayew'in arkasında yedek olarak bekleyen, dördü ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maça çıkan ve bu maçlarda gol atamayan Benteke, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakıyor.

Zaire asıllı Belçikalı golcü, Cenk Tosun'un transferiyle birlikte takımda üçüncü santrfor konumuna düşmüştü.