Futbol Beşiktaş deplasmanda 122 gün sonra kazandı

Beşiktaş deplasmanda 122 gün sonra kazandı

Futbol

Beşiktaş deplasmanda 122 gün sonra kazandı

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021’de Antalyaspor’u yenmişti.

19 Ocak 2022, Çarşamba 00:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, Michy Batshuayi’nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanırken deplasmanda da 122 gün aradan sonra galip geldi.

En son Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında galip gelmeyi başaran siyah-beyazlılar, dış sahada 8 maç aranın ardından galip geldi. 18 Eylül 2021’de Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal’ın golleriyle 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş, o tarihten sonra rakip sahada çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maç özeti ve sonucu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Domenec Torrent transferde hedefini belirledi: Fernando Reges benzeri bir oyuncu aranıyor