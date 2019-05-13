Beşiktaş evinde 2 golle güldü

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş bu akşam Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Kara Kartal oldu.

90.DK: Bu defa Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala, Burak Yılmaz'a yaptığı faulün arından sarı kart ile cezalandırıldı.

Beşiktaş: 2 Alanyaspor: 1

54.DK: GOL Adem Ljajic'ten aldığı tek top sonrasında rakip ceza alanı yayı içinden Ricardo Quaresma'nın sol ayağı ile kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

Beşiktaş: 1 Alanyaspor: 1

44.DK: GOL! Caner Erkin'e çarpan top filelerle buluşuyor ve Alanyaspor beraberliği yakalıyor.

24.DK: Caner Erkin'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Cüneyt Çakır'ın kararı ile oyun devam ediyor.

11.DK: GOL! Ljajic'in golü ile Beşiktaş 1-0 öne geçti

1.DK: Maç başladı

SERGEN YALÇIN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden olan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens bu akşam kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.