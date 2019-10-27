Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kazanan taraf Beşiktaş oldu

27 Ekim 2019, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Maç sonucu: Beşiktaş 1- Galatasaray 0

GOL! Beşiktaş 1-0 Galatasaray

69.dk: Umut Nayir

İLK YA

RI SONA ERDİ

20.dk: Caner'in ön direğe yaptığı tehlikeli ortada top Muslera'da kaldı. 

8.dk: İki takım da ilk dakikalarda güvenli bir oyunu tercih ediyor. 

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut Nayir

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