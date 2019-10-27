Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kazanan taraf Beşiktaş oldu
Maç sonucu: Beşiktaş 1- Galatasaray 0
GOL! Beşiktaş 1-0 Galatasaray
69.dk: Umut Nayir
İLK YA
RI SONA ERDİ
20.dk: Caner'in ön direğe yaptığı tehlikeli ortada top Muslera'da kaldı.
8.dk: İki takım da ilk dakikalarda güvenli bir oyunu tercih ediyor.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone.
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut Nayir