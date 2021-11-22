Futbol Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Futbol

Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Fabrice N'Sakala kadro dışı kaldı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kongolu oyuncu Trabzonspor maçının ardından rakip oyuncuların galibiyet paylaşımlarını beğenmiş ve taraftarın tepkisini çekmişti.

Yapılan açıklama:

Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



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