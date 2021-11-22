Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Fabrice N'Sakala kadro dışı kaldı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kongolu oyuncu Trabzonspor maçının ardından rakip oyuncuların galibiyet paylaşımlarını beğenmiş ve taraftarın tepkisini çekmişti.
Yapılan açıklama:
Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
https://twitter.com/Besiktas/status/1462733710445498373
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