Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.

İŞTE SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:

19 Mart Cuma

16:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Volkan Bayarslan)

20 Mart Cumartesi

13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Arda Kardeşler)

16:00 Göztepe - Sivasspor (Yasin Kol)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (Mert Güzenge)

19:00 Trabzonspor - Ankaragücü (Zorbay Küçük)

21 Mart Pazar

13:30 Antalyaspor - Erzurumspor (Erkan Özdemir)

13:30 Konyaspor - Alanyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Denizlispor - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)