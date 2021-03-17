Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
17 Mart 2021, Çarşamba 13:32 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.
İŞTE SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:
19 Mart Cuma
16:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Bahattin Şimşek)
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Volkan Bayarslan)
20 Mart Cumartesi
13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Arda Kardeşler)
16:00 Göztepe - Sivasspor (Yasin Kol)
16:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (Mert Güzenge)
19:00 Trabzonspor - Ankaragücü (Zorbay Küçük)
21 Mart Pazar
13:30 Antalyaspor - Erzurumspor (Erkan Özdemir)
13:30 Konyaspor - Alanyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Denizlispor - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)