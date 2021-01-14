Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü oynanancak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
14 Ocak 2021, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Derbide 4. hakem olarak Halis Özkahya görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
- 19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi:
- 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
- 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
- 16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar:
- 13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler
- 16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
- 19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi:
- 19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
- 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler