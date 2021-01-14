Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Derbide 4. hakem olarak Halis Özkahya görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler







